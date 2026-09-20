В Уфе 12-летнего велосипедиста доставили в больницу после ДТП

Обстоятельства происшествия устанавливаются

В Уфе произошло ДТП с участием 12-летнего велосипедиста. По предварительным данным, авария случилась накануне в дневное время на подземной парковке одного из торговых центров столицы Башкортостана.

33-летняя женщина за рулём автомобиля Geely двигалась по парковке, когда допустила столкновение с велосипедом. На нём справа налево по ходу движения автомобиля ехал 12-летний подросток.

В результате происшествия несовершеннолетнего велосипедиста доставили в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи его отпустили.