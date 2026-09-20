ЦИК Башкирии представил расширенные данные о явке на выборах: проголосовали почти 2 млн человек

Почти 2 млн избирателей проголосовали в Башкирии к 15:00 20 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Расширенные данные о явке на выборах в Башкирии представили на брифинге в Центральной избирательной комиссии республики. Секретарь ЦИК РБ Марина Долматова ознакомила представителей СМИ с оперативной информацией о ходе голосования.

По состоянию на 15:00 20 сентября в списки избирателей включены 2 924 120 жителей региона. По данным Информационного центра ЦИК Башкортостана, к этому времени проголосовали 1 961 692 человека. Общая явка составила 67,09%.

В ЦИК также представили данные по отдельным категориям муниципальных образований. В Уфе явка достигла 65,39%, средний показатель по городам республики без учёта столицы составил 70,23%. В районах Башкортостана явка оказалась выше — 77,45%.

Кроме того, на брифинге привели данные для сравнения с предыдущими выборами депутатов Государственной думы. В 2021 году на аналогичное время явка в республике составляла 59,86%.

Таким образом, к 15:00 20 сентября показатель явки на выборах 2026 года превысил уровень, зафиксированный в тот же период во время кампании 2021 года.

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