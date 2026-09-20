Врач-уролог из Палестины проголосовал на выборах в Уфе

В выборах в Башкирии принял участие новый гражданин России — уроженец Палестины Хасан Матар. В Уфе он работает врачом-урологом.

Матар переехал в Россию в ноябре 2023 года. По его словам, он выбрал страну благодаря сильной медицинской школе и поступил в Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ). Специализацию по урологии он продолжил по уже имеющемуся профессиональному профилю.

Позже Хасан Матар оформил российское гражданство. Участие в выборах он считает важным событием для страны.

«Я долго думал, кому отдать голос: изучал информацию в интернете, сравнивал программы и искал ту, которая будет действительно полезна для России. В итоге свой выбор я сделал», — рассказал он.

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