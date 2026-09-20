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НовостиОбщество20 сентября 2026 13:12

В Белорецком районе восстановили автобусный маршрут

Автобусные перевозки восстановили после жалобы местных жителей
Источник:kp.ru
Ранее конкурс на обслуживание маршрута не состоялся из-за отсутствия заявок

Ранее конкурс на обслуживание маршрута не состоялся из-за отсутствия заявок

В Белорецком районе Башкирии после вмешательства прокуратуры восстановили автобусное сообщение по маршруту № 11 «Автовокзал — посёлок Косогорный». Об этом сообщили в Белорецкой межрайонной прокуратуре.

Проверка была организована после обращения жителей Белорецка, пожаловавшихся на отсутствие транспортного сообщения. Установлено, что с января 2026 года автобусы по маршруту не ходили. Прежний перевозчик отказался от его обслуживания.

В марте администрация района провела конкурс на право осуществления пассажирских перевозок, однако он не состоялся из-за отсутствия заявок. При этом дополнительных мер для восстановления маршрута не принималось.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. После принятия мер прокурорского реагирования с сентября 2026 года движение автобусов по маршруту возобновили.

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