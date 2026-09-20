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НовостиОбщество20 сентября 2026 11:12

В Башкирии за сутки нашли троих пропавших грибников и мужчину на лодке

Сообщения о пропавших поступили из Уфимского и Иглинского районов, а также из Салавата
Источник:kp.ru
Все поисковые операции завершились успешно

Все поисковые операции завершились успешно

За минувшие сутки в Башкортостане спасатели получили три сообщения о пропавших людях. Информацию сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

В Уфимском районе женщина отправилась в лес за грибами, но заблудилась. Аналогичная ситуация произошла в Иглинском районе, где потерялась пожилая грибница. При этом телефона с собой у женщины не было. В Салавате спасатели разыскивали мужчину, который отправился на лодке и не вернулся.

Все трое пропавших были найдены. Медицинская помощь им не потребовалась.

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