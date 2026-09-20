«Праздничное настроение»: Радий Хабиров проголосовал в Уфе

Радий Хабиров проголосовал на выборах в Уфе и призвал жителей прийти на участки

20 сентября глава Башкирии Радий Хабиров и его супруга Каринэ Хабирова приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России IX созыва. Они пришли на избирательный участок № 109, расположенный в Государственном концертном зале «Башкортостан».

После голосования Радий Хабиров отметил, что выборы проходят в непростой для страны период, связанный с проведением специальной военной операции и другими вызовами. По его словам, голосование в республике организовано, а жители активно посещают избирательные участки.

«Праздничное настроение, консолидированное общество. Почему бы не прийти на выборы? Я очень благодарен всем политическим партиям, которые принимают активное участие», — поделился впечатлениями глава.

Глава региона также заявил, что в Башкирии традиционно сохраняется высокая электоральная активность. Он отметил участие политических партий в избирательной кампании и назвал её ход спокойным и организованным.

Радий Хабиров выразил надежду, что до окончания голосования как можно больше жителей смогут прийти на участки и отдать свой голос. После завершения выборов будут подсчитаны голоса и объявлены результаты.

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