В Башкирии к полудню 20 сентября проголосовали 61,76% избирателей

Средняя явка в муниципальных районах Башкирии достигла 63,72%

По состоянию на 12:00 20 сентября 2026 года явка избирателей на выборах в Башкортостане достигла 61,76%. Для сравнения, в аналогичное время в 2021 году проголосовали 53,50% избирателей, включённых в списки.

Средняя явка в Уфе составила 59,83%, в городских округах республики без учёта столицы — 59,59%, а в муниципальных районах — 63,72%.

Наиболее высокая активность избирателей, превышающая 70%, зафиксирована в 13 муниципальных районах. В их числе Аскинский, Балтачевский, Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Бурзянский, Дюртюлинский, Илишевский, Кигинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский и Чекмагушевский районы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.