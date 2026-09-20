В Башкирии к акции «Рахмат» на выборах присоединились 650 предпринимателей

Участники голосования могут получить скидки от 3% до 50% у местных предпринимателей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии продолжается социально-маркетинговая акция «Рахмат», приуроченная к дням голосования. На третий день к инициативе присоединились 650 предпринимателей, открывших более 1000 точек со скидками. Об этом сообщил директор центра «Алга-Патриот» Ринат Хабиров.

После голосования избиратели получают купоны, которые позволяют воспользоваться скидками от 3% до 50%. Акция охватывает все муниципалитеты республики, а воспользоваться предложениями можно не только по месту жительства, но и в других населённых пунктах.

В этом году «Рахмат» проходит исключительно в скидочном формате. За первые два дня сайт акции посетили более 1,2 млн раз. Для сравнения, за весь период кампании 2024 года ресурс набрал около 2 млн посещений.

Волонтеры помогают пожилым жителям оформить цифровые купоны. Организаторы также рассматривают возможность подключать новых предпринимателей по ходу акции.

Жителям напоминают, что купонов напечатано с запасом и их хватит всем пришедшим на избирательные участки.

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