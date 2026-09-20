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НовостиОбщество20 сентября 2026 8:50

В Башкирии пьяный водитель заехал на детскую площадку и снес качели

На нарушение в полицию пожаловались местные жители
Источник:kp.ru
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Ишимбайском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который заехал на автомобиле на детскую площадку. О нарушении в полицию сообщили неравнодушные местные жители. Об этом рассказал в социальных сетях глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

После поступления сообщения на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Полицейские остановили и задержали мужчину, находившегося за рулём автомобиля. У него обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Результаты проведённого освидетельствования подтвердили, что водитель находился в состоянии опьянения.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку.

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