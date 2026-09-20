Два случая возгорания сухой растительности зарегистрировали в Башкирии

Спасатели потушили сухую траву в двух населённых пунктах республики

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали два случая возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сухая трава загорелась на территории городов Учалы и Кумертау. На место происшествий прибыли огнеборцы, которым удалось оперативно ликвидировать оба возгорания.

В Госкомитете по ЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнём на открытой территории. Сухая растительность легко воспламеняется, а огонь может быстро распространиться на большие площади.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.