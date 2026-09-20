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НовостиОбщество20 сентября 2026 7:44

Два случая возгорания сухой растительности зарегистрировали в Башкирии

Пожары произошли в Учалах и Кумертау
Источник:kp.ru
Спасатели потушили сухую траву в двух населённых пунктах республики

Спасатели потушили сухую траву в двух населённых пунктах республики

В Башкирии за прошедшие сутки зарегистрировали два случая возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сухая трава загорелась на территории городов Учалы и Кумертау. На место происшествий прибыли огнеборцы, которым удалось оперативно ликвидировать оба возгорания.

В Госкомитете по ЧС напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с огнём на открытой территории. Сухая растительность легко воспламеняется, а огонь может быстро распространиться на большие площади.

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