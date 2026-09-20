Явка на выборах в Башкирии к 10:00 составила 57,04%

В Уфе средняя явка составила 55,06%

По состоянию на 10:00 20 сентября 2026 года явка избирателей на выборах в Республике Башкортостан достигла 57,04%. В аналогичное время в 2021 году этот показатель составлял 48,84%.

Средняя явка в Уфе составила 55,06%, в городских округах республики без учёта столицы — 55,84%, а в муниципальных районах — 58,53%.

Наибольшая активность избирателей, свыше 60%, зафиксирована в 21 муниципальном районе Башкортостана. В список вошли Абзелиловский, Альшеевский, Аскинский, Балтачевский, Белорецкий, Бижбулякский, Благоварский, Бураевский, Бурзянский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зилаирский, Илишевский, Кигинский, Кушнаренковский, Миякинский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Фёдоровский и Чекмагушевский районы.

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