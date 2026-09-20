Деревянные доски вместо люка: прокуратура распорядилась устранить опасный колодец в Башкирии

Опасный колодец во дворе многоквартирного дома в Исянгулово оборудовали люком

Прокуратура Зианчуринского района добилась устранения нарушений, создававших угрозу безопасности жителей села Исянгулово.

В ходе мониторинга средств массовой информации надзорное ведомство выявило опасный колодец во дворе многоквартирного дома на улице Интернациональной. Крышка колодца водоотведения отсутствовала, а отверстие было закрыто деревянными досками.

Такая ситуация представляла угрозу жизни и здоровью граждан, особенно детей. Прокуратура внесла представление в адрес управляющей компании с требованием устранить нарушения при содержании и эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры.

После вмешательства надзорного ведомства нарушения устранили: колодец оборудовали люком.

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