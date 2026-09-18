«Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» со счетом 2:0

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27. Встреча на «Уфа-Арене» завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт уже на 7-й минуте. Никита Зоркин забросил шайбу после передач Набиева и Ефремова.

Во втором периоде команды не смогли поразить ворота друг друга. Вторую шайбу уфимцы забросили в третьем периоде — на 54-й минуте отличился Джек Родуолд, которому ассистировали Александр Алексеев и Вадим Шипачев.

Голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой провел матч «на ноль». Для него это был второй такой результат в сезоне.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» набрать 7 очков в пяти матчах. «Нефтехимик» сохранил 9 очков, а его победная серия остановилась на четырех матчах

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