Явка на выборах в Башкирии к 20:00 составила 31,89%

31,89% избирателей проголосовали в Башкирии к 20:00 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии к 20:00 18 сентября проголосовали 31,89% избирателей. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия Башкирии в оперативной информации о ходе голосования.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы началось в республике утром 18 сентября. Выборы проходят в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

В Башкирии одновременно проходят несколько избирательных кампаний. Помимо выборов депутатов Госдумы, жители выбирают депутата Государственного Собрания республики по Кизильскому округу № 28, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего в регионе в эти дни проходят 38 избирательных кампаний.

В следующие два дня избирательные участки продолжат работу с 8:00 до 20:00.

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