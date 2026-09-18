В Башкирии 104-летняя ветеран проголосовала на выборах

Фото главы Иглинского района Гюзель Насыровой

В Иглинском районе 104-летняя ветеран Великой Отечественной войны Райфа Насырова приняла участие в выборах депутатов Госдумы. Избирательная комиссия организовала для нее голосование на дому.

Как сообщила глава администрации Иглинского района Гюзель Насырова, сотрудники комиссии приехали к долгожительнице, чтобы она смогла воспользоваться своим избирательным правом. Райфа Габдрауфовна пожелала молодому поколению счастливой жизни, а Родине — благополучия.

Райфа Насырова родилась в годы, когда страна переживала тяжелые испытания. В мае 1942 года она отправилась на фронт в составе 1080-го зенитного артиллерийского полка. С 1943 года служила в 679-м зенитном артиллерийском полку и оставалась в его составе до окончания войны.

После Победы Райфа Габдрауфовна работала в Балыклыкульской школе Аургазинского района, а некоторое время служила инспектором в районе. После переезда в Иглинский район с 1963 года трудилась учителем трудового обучения в Красновосходской школе-интернате. В 1976 году вышла на пенсию.

Сегодня у Райфы Насыровой 39 детей, внуков, правнуков и праправнуков. Глава Иглинского района отметила, что судьба ветерана связана с военными и послевоенными страницами истории страны, а ее участие в выборах в 104 года стало примером гражданской активности