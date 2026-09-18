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НовостиОбщество18 сентября 2026 16:32

В Зубово под Уфой построят детский центр комплексного развития за 180 млн рублей

В центре планируют открыть спортивные и творческие кружки и секции
Источник:kp.ru
После запуска объекта там создадут 35 рабочих мест

После запуска объекта там создадут 35 рабочих мест

В деревне Зубово Уфимского района планируют создать детский центр комплексного развития. Для социального объекта построят новое здание площадью более 1,4 тыс. кв. м. В центре планируют организовать спортивные и творческие кружки, а также различные секции для детей.

Объем инвестиций в проект оценивается в 180 млн рублей. После открытия центра планируется создать 35 рабочих мест.

По итогам рассмотрения проект получил статус приоритетного. Администрация Уфимского района окажет содействие в оформлении земельного участка в аренду.

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