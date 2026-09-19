Солнечно, но с заморозками: какой будет погода в Башкирии в выходные дни

В Башкирии прогнозируют теплую погоду и ночные заморозки

Теплая и сухая погода ожидается в Башкирии в ближайшие три дня. По прогнозу синоптиков, с 19 по 21 сентября в республике существенных осадков не будет.

19 сентября ночью температура воздуха составит +3...+8°. Местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2°. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+22°. Ветер будет слабым и неустойчивым.

20 сентября сохранится сухая погода. Ночью ожидается +3...+8°, местами температура на поверхности почвы и в воздухе может опуститься до -2°. Днем воздух прогреется до +18...+23°. Ветер переменный, слабый.

21 сентября существенных изменений не прогнозируют. Ночью будет +3...+8°, местами возможны заморозки до -2°. Днем температура составит +18...+23°. Осадков не прогнозируется, ветер останется слабым и переменных направлений.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.