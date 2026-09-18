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НовостиОбщество18 сентября 2026 15:56

В Белорецке мужчина накопил более 1,2 млн рублей долга по алиментам

Его приговорили к принудительным работам
Источник:kp.ru
Суд назначил ему 10 месяцев принудительных работ с удержанием части заработка

Суд назначил ему 10 месяцев принудительных работ с удержанием части заработка

В Белорецке суд вынес приговор мужчине, который уклонялся от выплаты алиментов на содержание сына. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По решению суда житель города должен был регулярно перечислять средства на содержание ребенка, однако свои обязательства не выполнял. Кроме того, мужчина не навещал сына.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, он продолжил уклоняться от выплат. Ранее за неисполнение обязанностей по содержанию ребенка его также привлекали к административной ответственности и назначали 10 суток ареста.

В результате сумма задолженности превысила 1,2 млн рублей. В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 10 месяцев принудительных работ. Из заработка осужденного будут удерживать 10% в доход государства.

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