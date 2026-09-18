Более трех тысяч избирателей в СИЗО и исправцентрах голосуют в Башкирии

Фото: Олег Галин

В Башкирии члены Общественной наблюдательной комиссии по обеспечению прав человека проверили соблюдение избирательных прав граждан в следственных изоляторах УФСИН России по республике № 1 в Уфе и № 3 в Стерлитамаке.

По словам члена Совета при Главе Башкирии по правам человека Олега Галина, всего в местах принудительного содержания республики право на участие в голосовании имеют более 3 тысяч человек.

В выборах могут участвовать арестованные, подозреваемые и обвиняемые, которые зарегистрированы в регионе, где проходят соответствующие выборы. В частности, граждане голосуют за кандидатов на пост губернаторов субъектов Российской Федерации.

«Голосование продолжится 19 и 20 сентября. Ожидаемое количество таких избирателей — около трех тысяч человек», — сообщил Олег Галин.

Представители ОНК проверили, как в учреждениях организован процесс голосования и обеспечивается соблюдение избирательных прав граждан.

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