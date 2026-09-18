После строительства М-12 в Башкирии восстановили 25 км дорог

Фото: правительство Башкирии

В Башкирии восстановили 25 км региональных дорог, которые испытывали повышенную нагрузку во время строительства трассы М-12 «Восток». Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.

По данным ведомства, работы полностью завершили на всех запланированных участках в Янаульском районе. В частности, отремонтировали 6,5 км дороги Бураево — Тепляки и 3 км трассы Верхние Татышлы — Пионерлагерь.

В Дюртюлинском районе восстановили около 11 км дороги Учпили — Баргата. Сейчас на этом направлении продолжается ремонт — дорожники укладывают нижний слой асфальта.

На дороге Дюртюли — Бураево укрепляют обочины. На участке Бураево — Тепляки устраивают покрытие из черного щебня.

На дороге Янаул — Верхние Татышлы — Майск демонтировали старое асфальтовое покрытие и приступили к устройству нижнего слоя. На подъезде к деревне Суккулово в Дюртюлинском районе выравнивают основание дороги.

В Минтрансе отметили, что восстановление участков должно вернуть жителям безопасный и комфортный проезд