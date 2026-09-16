«Салават Юлаев» уступил «Ак Барсу» в первом зеленом дерби сезона

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей

В Уфе 16 сентября состоялось первое «зелёное дерби» сезона-2026/27 в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене» уступил казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:4 в овертайме.

В составе уфимцев дубль оформил Девин Броссо, ещё одну шайбу забросил Данил Алалыкин. У гостей отличились Альберт Яруллин, Егор Соколов и Митчелл Миллер, который забил победный гол в овертайме.

Всего в текущем сезоне команды проведут шесть очных матчей. Следующие игры «Салават Юлаев» и «Ак Барс» проведут 18 сентября — против «Нефтехимика» и «Сочи» соответственно.

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