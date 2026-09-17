В Уфе высадят более 1200 деревьев и 3400 кустарников

В городе высадят черемуху, липы, рябины, березы, ели, туи, сирень и другие растения

В Уфе 26 сентября, в единый день акции «Зеленая Башкирия», планируют высадить более 1200 деревьев и 3400 кустарников.

К посадке специалисты «Горзеленхоза» готовят черемуху, липу, рябину, березу, голубые ели и пирамидальные тополя. Среди кустарников — айва, туи, сирень, боярышник, барбарис и другие растения.

В Кировском районе саженцы появятся в сквере Геологов на Бородинской улице. Здесь планируют высадить 35 деревьев и 271 кустарник.

В Советском районе новые растения появятся на Революционной улице возле дома № 97. На этом участке высадят 15 деревьев и 450 кустарников. Всего в рамках акции в разных районах Уфы появятся тысячи новых деревьев и кустарников.

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