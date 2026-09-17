Добровольцы «Лиза Алерт» просят жителей республики помочь в поисках женщины

В Башкирии разыскивают 65-летнюю Эльвиру Загитову из села Старые Турбаслы. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина пропала 13 сентября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост Эльвиры Загитовой — около 150 см, телосложение среднее. У женщины седые волосы и карие глаза.

На момент исчезновения она предположительно была одета в светло-зеленую ветровку, черное трико, сиреневые тапочки и темно-синий платок в горошек.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Эльвиры Загитовой, просят сообщить об этом по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.