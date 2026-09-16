Депутаты Курултая Башкирии соберутся на экстренное заседание 17 сентября

Заседание запланировано на 17 сентября, его повестка пока не раскрыта

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Башкортостана 17 сентября проведут внеочередное заседание. Об этом сообщает канал «Подслушано в Башкирии» в мессенджере MAX.

По данным источника, заседание состоится в экстренном порядке. При этом информация о повестке на данный момент отсутствует.

О причинах созыва внеочередного заседания и вопросах, которые планируется рассмотреть, пока не сообщается.

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