В Уфе продлили ограничения движения в тоннеле Восточного выезда

Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом перекрытия

В Уфе продлили ограничения движения в южном тоннеле Восточного выезда. Левая полоса в направлении трассы М-5 будет закрыта до 30 сентября.

Как уточняется, ограничение связано с проведением работ по устройству огнезащитного покрытия центральной опоры тоннеля.

Автомобилистам рекомендуют учитывать перекрытие при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

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