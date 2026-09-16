Nordwind изменила расписание рейсов из Уфы и других городов

Авиакомпания Nordwind внесла изменения в расписание рейсов из Уфы

Авиакомпания Nordwind Airlines внесла изменения в расписание рейсов на период с 18 сентября по 24 октября. Корректировки затронули несколько направлений, в том числе вылеты из Уфы.

В частности, 23 сентября отменены рейсы по маршруту Уфа — Сочи — Уфа. Вместо них авиакомпания запланировала перелеты по направлению Уфа — Сухум — Уфа.

Изменения в расписании также коснулись рейсов из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Барнаула, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Казани и других городов.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, пассажирам отмененных рейсов предложат вернуть деньги за билеты либо оформить пересадку на ближайшие доступные даты. Оформить возврат или перенос можно по месту приобретения билета.

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