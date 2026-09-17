Какой будет погода в Башкирии в ближайшие дни

Ночью температура к 19 сентября опустится до +2°

В Башкирии в ближайшие дни ожидается постепенное изменение погодных условий. 17 сентября в республике пройдут кратковременные дожди, а ночью по северным районам осадки местами будут сильными. Возможны грозы.

Ветер 17 сентября будет юго-западным с переходом на северо-западный, умеренным, местами с порывами до сильного. Ночью температура составит +9…+14°, днем — +15…+20°.

18 сентября существенных осадков не ожидается. Ночью в восточных районах возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный и северный, умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +4…+9°, днем составит +15…+20°.

19 сентября существенных осадков также не прогнозируется. Сохранится северо-западный и северный ветер. Ночью температура будет в пределах +2…+7°, днем воздух прогреется до +17…+22°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.