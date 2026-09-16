Скончался исследователь башкирских народных инструментов Риф Сулейманов

Фото: Башкирская энциклопедия

На 91-м году жизни в Уфе скончался доктор искусствоведения, музыковед-фольклорист и композитор Риф Сулейманов. Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил изучению и развитию музыкальной культуры башкирского народа.

Как сообщили «Башинформу» в Союзе композиторов республики, прощание с Рифом Сулеймановым пройдет 16 сентября в 13:00 в «Доме прощания» на улице Цветочной, 2/3.

Риф Сафинович занимался исследованием башкирского музыкального фольклора, а также реконструкцией и совершенствованием традиционных народных инструментов — думбыры, дунгура и кыл-кубыза.

За годы научной работы он подготовил более 50 публикаций, включая научные труды, монографии, сборники песен и учебно-методические пособия. На его счету также пять патентов на изобретения, связанные с созданием и усовершенствованием народных музыкальных инструментов.

Вклад Рифа Сулейманова в развитие музыкальной культуры был отмечен государственными и профессиональными наградами. Ему присвоили звания заслуженного работника культуры Российской Федерации и заслуженного деятеля искусств Башкортостана. Он также являлся кавалером ордена Салавата Юлаева.

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