Сломал дверь, выбил стекло: уфимец пытался ворваться в здание нефтяного университета

Фото: Росгвардия по РБ

Сотрудники Росгвардии по Башкирии задержали дебошира, сломавшего входную дверь в учебный корпус нефтяного университета в Уфе. По данным ведомства, в здании УГНТУ на Кольцевой сработала тревожная сигнализация, на место незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны.

По прибытии они обнаружили, что неизвестный мужчина в состоянии сильного опьянения сначала с силой стучал в дверь запасного выхода, а затем сломал ее и выбил стекло. Как выяснилось позднее, дебош на ровном месте устроил 45-летний житель Уфы. Его задержали и передали сотрудникам полиции. На него составили административный протокол и обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, передают в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

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