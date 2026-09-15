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НовостиПроисшествия15 сентября 2026 15:33

Сломал дверь, выбил стекло: уфимец пытался ворваться в здание нефтяного университета

Росгвардейцы задержали нетрезвого жителя Уфы, ворвавшегося в здание УГНТУ
Источник:kp.ru
Фото: Росгвардия по РБ

Фото: Росгвардия по РБ

Сотрудники Росгвардии по Башкирии задержали дебошира, сломавшего входную дверь в учебный корпус нефтяного университета в Уфе. По данным ведомства, в здании УГНТУ на Кольцевой сработала тревожная сигнализация, на место незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны.

По прибытии они обнаружили, что неизвестный мужчина в состоянии сильного опьянения сначала с силой стучал в дверь запасного выхода, а затем сломал ее и выбил стекло. Как выяснилось позднее, дебош на ровном месте устроил 45-летний житель Уфы. Его задержали и передали сотрудникам полиции. На него составили административный протокол и обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, передают в пресс-службе Росгвардии по Башкирии.

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