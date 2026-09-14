Теплая середина сентября: температура в Башкирии поднимется до +21 градуса

Температура поднимется до +21 градуса

В ближайшие три дня в регионе ожидается преимущественно облачная погода с переменной облачностью. В начале периода осадки не прогнозируются, однако к среде местами возможны дожди.

В понедельник, 14 сентября, ночью температура воздуха составит около +10 градусов, утром потеплеет до +13, днем воздух прогреется до +18 градусов, а вечером температура опустится до +15. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым, до 1–3 м/с.

Во вторник, 15 сентября, ночью температура составит +11 градусов, утром — около +9. Днем воздух прогреется до +19 градусов, вечером ожидается около +16. Ночь будет ясной, днем сохранится переменная облачность. Осадки не прогнозируются, ветер останется слабым — до 1 м/с.

В среду, 16 сентября, станет теплее. Ночью температура поднимется до +14 градусов, утром ожидается около +16, днем — до +21. К вечеру воздух остынет до +18 градусов. В первой половине дня сохранится облачная погода с прояснениями, а днем и вечером возможны дожди. За день ожидается до 3,1 мм осадков. Ветер усилится до 3–7 м/с.

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