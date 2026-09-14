Более 9 тысяч человек приняли участие в Уфимском международном марафоне

В Уфе состоялся 12-й международный марафон. Фото: администрация Уфы

В Уфе 13 сентября в 12-й раз прошел Уфимский международный марафон. На старт вышли 9 200 участников, которых объединили любовь к бегу и стремление проверить свои силы и установить личные рекорды.

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности главы Администрации Уфы Рустам Шарипов. Он отметил, что во время таких масштабных спортивных событий особенно ощущается энергия города.

Участникам предложили несколько дистанций в зависимости от уровня подготовки: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Кроме классического бега, дистанции можно было преодолеть в формате скандинавской ходьбы, на роликах или хендбайках.

В этом году в программу впервые включили специальный инклюзивный кластер для слабовидящих и незрячих участников. Он был организован на дистанции 2 километра. Все участники получили на финише памятные медали. Победителей и самых быстрых спортсменов также наградили призами от организаторов.

В марафоне на дистанции 42,2 километра среди мужчин первым стал Павел Патраков с результатом 2 часа 28 минут 10 секунд. Среди женщин победу одержала Гульназ Голиус, показав результат 3 часа 00 минуты 22 секунды.

На дистанции 21,1 километра среди мужчин победителем стал Денис Валитов, преодолевший дистанцию за 1 час 6 минут 59 секунд. Среди женщин первой финишировала Мария Бережная с результатом 1 час 16 минут 56 секунд.