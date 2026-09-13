Депутаты Башкирии намерены добиваться проверки Верховного суда республики

В Башкирии депутаты заявили о возможных нарушениях в Верховном суде республики

Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем заседании планируют рассмотреть постановление с обращением к председателю Верховного суда России Игорю Краснову, Совету судей РФ и Высшей квалификационной коллегии судей РФ, передали в «Собкор Уфа» со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект документа.

В документе говорится о возможном системном кризисе и признаках коррупционных проявлений в руководстве Верховного суда Башкирии. Проект постановления имеется в распоряжении редакции.

Как следует из документа, парламентарии считают необходимым проверить ряд обстоятельств, связанных с деятельностью судей Верховного суда республики. Депутаты заявляют, что действуют в интересах жителей региона и в целях защиты конституционного права граждан на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

Одним из оснований для обращения стали результаты проверки Контрольно-счетной палаты Уфы. Ранее аудиторы выявили случаи использования судьями Верховного суда Башкирии автомобилей, принадлежащих городской администрации. Согласно материалам проверки, транспорт использовался для поездок в Казань, Москву и Самару, в том числе к частным домам и гостиницам. Всего специалисты КСП насчитали не менее 136 таких поездок, расходы на которые осуществлялись за счет средств городской казны.

В постановлении Госсобрания также утверждается, что автомобили администрации Уфы использовались судьями для поездки на юбилей одного из татарстанских вузов. Кроме того, по данным депутатов, городская администрация оплатила проживание в гостинице одного из судей Верховного суда Башкирии.

Парламентарии считают, что эти обстоятельства требуют отдельной правовой оценки. В документе они ссылаются на положения закона «О статусе судей в Российской Федерации», устанавливающие для представителей судебной власти высокие требования к соблюдению норм морали и нравственности. В частности, судьи не должны совершать поступков, способных умалить авторитет судебной власти или нанести ущерб репутации судьи, а также использовать служебное положение для получения личных преимуществ.

Авторы постановления также обращают внимание на разъяснения Пленума Верховного суда России, касающиеся незаконной передачи имущества, в том числе автомобилей, во временное пользование. По мнению депутатов, изложенные ими обстоятельства необходимо проверить на предмет наличия возможных нарушений законодательства. Окончательная правовая оценка, отмечается в документе, должна быть дана компетентными органами по результатам соответствующей проверки.

Отдельные претензии парламентариев касаются кадровой политики Верховного суда Башкирии. По утверждению депутатов, часть судей, пользовавшихся автомобилями администрации Уфы, ранее работала в Татарстане, а затем перешла в судебную систему Башкирии. В документе говорится, что некоторые из них получили должности при содействии Раиля Шайдуллина, который до работы в Башкирии также занимал должности в судебной системе Татарстана.

Депутаты характеризуют сложившийся подход как кадровую политику, основанную на личной лояльности и землячестве. По их подсчетам, всего в судебной системе Башкирии работают 22 судьи, пришедшие из Татарстана. Парламентарии считают, что подобный принцип формирования кадров может создавать риски для независимости судебной власти и предпосылки для возникновения коррупционных проявлений.

В постановлении также приводятся данные об отставках судей. По утверждению депутатов, с мая 2023 года по сентябрь 2026 года должности оставили 40 судей Верховного суда Башкирии, 79 федеральных судей районных, межрайонных и городских судов и 30 мировых судей. Таким образом, общее количество судей, ушедших в отставку за указанный период, составило 149 человек.

Парламентарии связывают значительную часть этих кадровых изменений с политикой руководства Верховного суда республики. При этом причины ухода каждого из судей отдельно в документе не уточняются.

Кроме кадровых вопросов, депутаты заявляют о снижении ряда показателей качества правосудия. По приведенным ими данным, в период с 2022 по 2025 год увеличилось количество отмен судебных решений по уголовным и гражданским делам, а также решений, отмененных в кассационной инстанции.

В качестве дополнительного аргумента авторы постановления приводят позицию председателя Верховного суда России Игоря Краснова, который в феврале 2026 года на совещании судей говорил о необходимости жестко пресекать любые проявления коррупции и местничества в судебной системе.

Теперь депутаты Госсобрания Башкирии предлагают провести проверку изложенных в проекте постановления сведений, в том числе обстоятельств, связанных с возможными коррупционными нарушениями в Верховном суде республики. В случае подтверждения приведенных фактов парламентарии считают необходимым рассмотреть вопрос о прекращении полномочий председателя Верховного суда Башкирии Раиля Шайдуллина.

Окончательное решение о принятии постановления и направлении обращения высшим органам судебной власти будет принято на заседании Госсобрания Башкирии.

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