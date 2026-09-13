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НовостиОбщество13 сентября 2026 16:57

Шестой палец на руке: уфимский врач рассказал о необычном случае

Уфимский врач рассказал о новорожденном с шестым пальцем на руке
Источник:kp.ru
В Уфе родился малыш с редкой аномалией развития кисти

В Уфе родился малыш с редкой аномалией развития кисти

Уфимский врач-гинеколог Станислав Иваха рассказал о необычном случае из своей практики. У новорожденного мальчика на руке обнаружили дополнительный, шестой палец.

Такая врожденная особенность называется полидактилией. При этой аномалии у человека формируются дополнительные пальцы на кистях или стопах.

По словам врача, полидактилия встречается относительно редко — примерно у двух детей из тысячи. Если дополнительный палец представляет собой лишь мягкотканный рудимент, хирургическое вмешательство может проводиться уже в раннем возрасте, примерно с трех-шести месяцев.

В случае с новорожденным дополнительный палец оказался рудиментарным и практически не имел полноценного соединения с кистью. Врач отметил, что специалисты смогут быстро устранить эту особенность и в дальнейшем она не должна повлиять на жизнь ребенка.

При этом конкретные медицинские решения и сроки операции определяются специалистами после осмотра ребенка.

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