Ночная прогулка пошла не по плану: в Уфе спасли заблудившегося пассажира

В Уфе спасли мужчину, оказавшегося ночью в лесу по пути в Сочи

Необычная история произошла минувшей ночью в Уфе с 38-летним жителем Мелеуза, который собирался улететь в Сочи. Мужчина ожидал вылета, однако рейс неоднократно переносили. Чтобы переждать задержку, он решил отправиться в гостиницу и вызвал такси.

Поездка закончилась неожиданно: водитель привез пассажира не по нужному адресу и высадил его в районе Зеленой Рощи. Мужчина решил самостоятельно добраться до гостиницы по тропе через лес.

Вместо пункта назначения он оказался в ночном лесу и вскоре заблудился. Около четырех часов утра, поняв, что самостоятельно выбраться не сможет, мужчина обратился за помощью в ЕДДС. На место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. Чтобы объяснить спасателям, как он оказался посреди леса, мужчина показал им свой авиабилет на рейс в Сочи.

Спасатели обнаружили путешественника около семи утра и вывели его из леса. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. В итоге поездка в Сочи началась для пассажира с неожиданного ночного приключения, которое, к счастью, завершилось благополучно.