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НовостиОбщество13 сентября 2026 15:05

В Башкирии объяснили, почему в Нефтекамске тарифы вырастут выше среднего

В Нефтекамске объяснили повышение тарифов на коммунальные услуги до 25%
Источник:kp.ru
Жителям Нефтекамска объяснили резкий рост коммунальных тарифов с октября

Жителям Нефтекамска объяснили резкий рост коммунальных тарифов с октября

Жители Нефтекамска обратили внимание на предстоящее повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. В социальных сетях горожане поинтересовались, почему рост тарифов может составить сразу 25%.

В Госкомитете Башкирии по тарифам пояснили, что с 1 октября 2026 года для Нефтекамска установлен предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне 25%.

При этом средний предельный индекс по республике составляет 10,7%. В ведомстве отметили, что в 2026 году для ряда муниципалитетов были установлены показатели выше среднего.

Повышение связано с включением в тариф затрат на эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения. Эти объекты были построены за счет бюджетных средств.

В Госкомитете подчеркнули, что решение об установлении повышенного предельного индекса для Нефтекамска согласовано с Федеральной антимонопольной службой, передали в Ufatime.