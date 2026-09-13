В Башкирии объяснили, почему в Нефтекамске тарифы вырастут выше среднего

Жителям Нефтекамска объяснили резкий рост коммунальных тарифов с октября

Жители Нефтекамска обратили внимание на предстоящее повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. В социальных сетях горожане поинтересовались, почему рост тарифов может составить сразу 25%.

В Госкомитете Башкирии по тарифам пояснили, что с 1 октября 2026 года для Нефтекамска установлен предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги на уровне 25%.

При этом средний предельный индекс по республике составляет 10,7%. В ведомстве отметили, что в 2026 году для ряда муниципалитетов были установлены показатели выше среднего.

Повышение связано с включением в тариф затрат на эксплуатацию новых объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения. Эти объекты были построены за счет бюджетных средств.

В Госкомитете подчеркнули, что решение об установлении повышенного предельного индекса для Нефтекамска согласовано с Федеральной антимонопольной службой, передали в Ufatime.