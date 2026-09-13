В Башкирии спасли рыбака, застрявшего на лодке посреди озера Аслы-Куль

Оперативная группа подготовила лодку и доставила мужчину на берег

Сегодня, 13 сентября, в 8:30 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о происшествии на воде. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Башкирии.

На озере Аслы-Куль рыбак оказался в затруднительном положении после того, как у него сломалось весло. Самостоятельно добраться до берега мужчина не мог.

Сотрудники природного парка «Аслы-Куль» оперативно приступили к спасательной операции. На место направили оперативную группу и подготовили лодку к спуску на воду.

Специалисты доставили рыбака на берег. В результате происшествия мужчина не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасенный поблагодарил сотрудников природного парка за оперативную помощь и профессиональные действия.

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