В августе на дорогах Башкирии погибли 34 человека

На Абзелиловский район пришлось пять погибших в ДТП

В августе 2026 года на дорогах Башкирии произошло 228 дорожно-транспортных происшествий. В авариях погибли 34 человека, еще 280 получили различные травмы. Такие данные приводит Госавтоинспекция.

Наибольшее число погибших зафиксировали в Абзелиловском районе. Там в результате ДТП погибли пять человек.

Статистика показывает, что дорожные аварии в регионе продолжают приводить к серьезным последствиям для участников движения.

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