В Башкирии педагог устроилась на работу по поддельному диплому

В Баймакском районе перед судом предстанет социальный педагог, которую обвиняют в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
По версии дознания, в 2014 году женщина приобрела поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Документ, как предполагается, был нужен ей для трудоустройства в образовательные учреждения.
В дальнейшем обвиняемая работала социальным педагогом в одном из детских образовательных учреждений Баймака. Женщина признала свою вину. Уголовное дело в ближайшее время будет рассмотрено судом.
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