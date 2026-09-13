В Башкирии педагог устроилась на работу по поддельному диплому

С фальшивым дипломом обвиняемая устроилась социальным педагогом в детское образовательное учреждение

В Баймакском районе перед судом предстанет социальный педагог, которую обвиняют в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии дознания, в 2014 году женщина приобрела поддельный диплом о высшем профессиональном образовании. Документ, как предполагается, был нужен ей для трудоустройства в образовательные учреждения.

В дальнейшем обвиняемая работала социальным педагогом в одном из детских образовательных учреждений Баймака. Женщина признала свою вину. Уголовное дело в ближайшее время будет рассмотрено судом.

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