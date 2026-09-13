В Башкирии за сутки зарегистрировали одно возгорание сухой растительности

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали одно возгорание сухой растительности. Инцидент произошел в Кармаскалинском районе.

Всего с начала 2026 года в Башкирии произошло 29 лесных пожаров. Огонь распространился на общей площади более 284 гектаров.

Кроме того, с начала года специалисты зафиксировали 284 случая возгорания сухой растительности. Общая площадь таких возгораний превысила 1980 гектаров. В Госкомитете республики отметили, что ситуация остается на контроле.

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