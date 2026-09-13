Башкирию накроют дожди и сильный ветер

В Башкирии предупредили о тумане и усилении ветра 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, в Башкирии местами ожидаются небольшие дожди. На северо-востоке республики осадки могут быть умеренными.

В ночные часы ветер западный, 3–8 м/с, днем его скорость усилится до 8–13 м/с. На востоке региона возможны порывы до 18 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, ночью и утром на отдельных участках дорог может опуститься туман. Видимость при этом будет ограничена до 500–1000 метров.

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