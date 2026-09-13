Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Уфа
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2026 11:49

Башкирию накроют дожди и сильный ветер

Синоптики опубликовали предупреждение об ухудшении погоды
Источник:kp.ru
В Башкирии предупредили о тумане и усилении ветра 14 сентября

В Башкирии предупредили о тумане и усилении ветра 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, в Башкирии местами ожидаются небольшие дожди. На северо-востоке республики осадки могут быть умеренными.

В ночные часы ветер западный, 3–8 м/с, днем его скорость усилится до 8–13 м/с. На востоке региона возможны порывы до 18 м/с.

Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

Как сообщили в Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям, ночью и утром на отдельных участках дорог может опуститься туман. Видимость при этом будет ограничена до 500–1000 метров.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.