Вардитер и Яхья: в Башкирии рассказали о самых редких именах новорожденных

В списке редких имен оказались как необычные, так и традиционные варианты

В республике родители продолжают выбирать для детей как привычные, так и необычные имена.

В Башкирии назвали редкие имена, которые родители давали новорожденным в этом году. По состоянию на 12 августа в список необычных женских имен вошли Вардитер, Анна-Мария, Радмилла, Сафармо и Мая.

Среди редких мужских имен оказались Мирзоали, Иосиф, Яхья, Загит и Эден.

При этом большинство родителей по-прежнему отдают предпочтение более привычным именам. В числе самых популярных имен для девочек оказались Амелия, Ясмина, София, Амина и Эмилия.

Мальчиков в Башкирии чаще всего называют Амирами, Эмирами, Тимурами, Миронами и Михаилами.

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