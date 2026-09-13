В мэрии Уфы рассказали о будущем торгово-сервисного комплекса «Гаринский»

В мэрии Уфы не назвали сроки строительства ТСК «Гаринский»

В администрации Уфы рассказали о дальнейших планах по развитию территории рынка «Гаринский» в Октябрьском районе города, передает Ufatime.

Как сообщили в мэрии, проект планировки и межевания территории, ограниченной улицами Юрия Гагарина, Максима Рыльского и Набережной, был утвержден еще в марте 2023 года. Документ предусматривает размещение на этой территории торгово-сервисного комплекса с учетом реконструкции существующего рынка.

При этом конкретные сроки строительства ТСК «Гаринский» в администрации пока не называют. По состоянию на сентябрь 2026 года на территории рынка проводятся работы по косметическому ремонту торгового павильона.

Кроме того, концепция архитектурно-строительного облика будущего комплекса пока находится на стадии доработки. Когда проект будет окончательно утвержден и когда начнется полноценная реконструкция территории, в мэрии не уточнили.

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