Грибник из Магнитогорска заблудился в лесу в Белорецком район

Фото: Госкомитет по ЧС Башкирии

54-летний житель Магнитогорска приехал отдохнуть на базу отдыха в районе села Абзаково. Во время прогулки мужчина решил отправиться в лес за грибами, однако вскоре потерял ориентиры и заблудился.

Около двух часов грибник пытался самостоятельно найти дорогу обратно на базу, но выйти из леса не смог. Поняв, что выбраться самостоятельно не удастся, мужчина обратился за помощью в экстренные службы.

Спасатели Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям обнаружили его примерно в двух километрах от базы отдыха. Мужчину вывезли из леса на квадроцикле. В результате происшествия грибник не пострадал.

Спасатели напоминают жителям и гостям республики: если вы потеряли дорогу в лесу, не стоит продолжать движение в надежде самостоятельно выйти к знакомому месту. Это может привести к потере времени и сил. В такой ситуации необходимо как можно скорее позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Это позволит специалистам быстрее определить местонахождение человека и организовать поиски.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.