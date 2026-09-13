«Она была ангелом-хранителем»: в Башкирии простились с участницей СВО

Фото: Марат Латыпов

В Кушнаренковском районе проводили в последний путь участницу специальной военной операции, сержанта Алину Рамилевну Волкову. Об этом сообщил глава района Марат Латыпов.

Алина Волкова отправилась в зону проведения СВО добровольцем. Военнослужащая занимала должность командира отделения эвакуации раненых и помогала спасать бойцов в самых тяжелых условиях.

За службу Алина Рамилевна была награждена медалями «Участник СВО», «За спасение погибавших» и «200-летие медицины». Глава Кушнаренковского района рассказал о мужестве землячки и ее самоотверженной работе.

«В самых сложных, порой нечеловеческих условиях, Алина Рамилевна спасала наших бойцов. Она была ангелом-хранителем для многих ребят», — сказал Марат Латыпов.

Земляки простились с военнослужащей, которая до последнего выполняла свой долг и помогала раненым бойцам.

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