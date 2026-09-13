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НовостиОбщество13 сентября 2026 6:00

Свежие продукты напрямую от фермеров: в Уфе прошли ярмарки выходного дня

Башкирские фермеры представили свою продукцию на ярмарках в Уфе
Источник:kp.ru
В Уфе прошли ярмарки выходного дня с продукцией башкирских фермеров

В Уфе прошли ярмарки выходного дня с продукцией башкирских фермеров

В Уфе прошли традиционные ярмарки выходного дня, где жители и гости столицы смогли приобрести свежую продукцию напрямую у башкирских сельхозпроизводителей.

На торговых площадках представили мясо, молоко, мед, овощи, фрукты и домашние заготовки. Фермеры продавали продукцию без посредников.

Ярмарки работали с 9:00 до 16:00. Такие площадки пользуются популярностью у уфимцев, поскольку позволяют приобрести местные продукты непосредственно у производителей.

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