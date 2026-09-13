Аукцион на подсветку мостов через Белую в Уфе отменили по требованию УФАС

Фото: визуализация проекта

УФАС по Башкирии предписало отменить итоги аукциона на второй этап подсветки мостов через Белую в створе улицы Воровского и проспекта Салавата Юлаева в Уфе.

Жалобу на условия закупки подала московская компания «МР Инжиниринг». Антимонопольная служба признала ее обоснованной. В ведомстве установили, что УКХиБ мэрии Уфы предъявило излишние требования к согласованию используемых осветительных приборов.

По мнению УФАС, такие условия могли ограничить число участников аукциона. Заказчика обязали внести изменения в документацию и отменить результаты закупки. Кроме того, в отношении ответственных лиц будет возбуждено административное дело.

На второй этап подсветки мостов планировали направить до 113,8 млн рублей из муниципального бюджета. Выполнить работы подрядчик должен был в течение 45 дней после заключения контракта.

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