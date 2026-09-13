В Башкирии 13 сентября похолодает до +14 градусов

Башгидрометцентр предупредил о тумане и сильном ветре в Башкирии

В воскресенье, 13 сентября, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, а в северо-восточных районах осадки могут быть умеренными.

Ветер будет северо-западным и западным, 2–7 м/с, днем местами порывы усилятся до 17 м/с. Ночью температура опустится до +4...+9 °C, днем воздух прогреется до +14...+19 °C.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен туман, видимость может снизиться до 500–1000 метров.

В Уфе существенных осадков не ожидается. Ночью будет +7...+9 °C, днем — +17...+19 °C.

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