Медведь вышел к трем женщинам во время сбора грибов в Башкирии

При повторном появлении медведя и угрозе жизни людей специалисты готовы принять меры

В Благовещенском районе Башкирии три женщины, отправившиеся в лес за грибами, встретили медведя. Инцидент произошел накануне недалеко от деревни Ильино-Поляна, в самом начале грибного сезона.

По данным регионального Министерства природопользования и экологии, хищник вышел из леса и приблизился к женщинам. Медведь встал на задние лапы и обнюхал грибниц. Женщины начали громко кричать и свистеть, после чего зверь ушел обратно в лес.

После происшествия территорию обследовали егеря Ассоциации охотников и рыболовов. Они обнаружили следы медведя.

Специалисты готовы принять меры в случае, если зверь вновь появится рядом с людьми и возникнет непосредственная угроза их жизни. Для этого имеется соответствующее разрешение на добычу животного.

В Минэкологии Башкирии в связи с началом активного сезона сбора грибов призвали жителей республики соблюдать осторожность при посещении лесов. В ведомстве рекомендуют не ходить за грибами в одиночку и во время прогулки подавать звуковые сигналы, чтобы дикие животные могли заранее услышать приближение человека.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.