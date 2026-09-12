Пенсионер из Башкирии потерял 1,3 млн рублей после звонка о прибавке к пенсии

Аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и ФСБ

73-летний житель Стерлитамака стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты использовали схему с «перерасчетом пенсии», а затем представились сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По предварительным данным, в июле пенсионеру позвонила женщина, назвавшаяся сотрудницей Пенсионного фонда. Она сообщила о якобы положенном увеличении пенсии и попросила продиктовать код из SMS для «подтверждения записи на прием».

После этого мужчине позвонил лжесотрудник ФСБ. Он заявил, что с его счета пытались перевести 800 тысяч рублей для финансирования недружественной страны, и пригрозил уголовной ответственностью. Чтобы «спасти» накопления, пенсионеру предложили снять деньги.

Мужчина снял 1,3 млн рублей. Вскоре мошенники заявили, что купюры якобы «меченые» и связаны с терроризмом, поэтому их необходимо передать для экспертизы. Под угрозой ареста пенсионера убедили лететь в Москву и отдать деньги неизвестному курьеру.

После этого аферисты сообщили о якобы оформленном на мужчину кредите на 2 млн рублей и потребовали дополнительные деньги. Постоянные требования вызвали подозрения, и пенсионер понял, что его обманули. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению.

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