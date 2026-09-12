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НовостиОбщество12 сентября 2026 14:52

В Чишмах построят многофункциональный комплекс на участке площадью 1,1 га

В Башкирии землю под строительство многофункционального комплекса выделили без торгов
Источник:kp.ru
На территории комплекса планируют разместить магазины, предприятия общепита и объекты бытового обслуживания

На территории комплекса планируют разместить магазины, предприятия общепита и объекты бытового обслуживания

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии планируют построить многофункциональный комплекс. Земельный участок для реализации проекта предоставили без проведения торгов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Под строительство выделена территория площадью почти 11,6 тыс. квадратных метров на улице Революционной. Согласно документу, участок предназначен для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Реализовать проект должна компания «ФинИнвест». Решение о предоставлении земли принято главой Башкирии.

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